Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) dördüncü etabı sırasında rakibine dirsek atarak kazaya yol açtığı gerekçesiyle Slovak sporcu Peter Sagan organizasyondan diskalifiye edildi.



Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, 4. etabı ikinci sırada tamamlayan Bora-Hansgrohe takımından Sagan'ın, yarış sırasında rakibi Büyük Britanyalı Mark Cavendish'e dirsek atarak kazaya yol açtığının tespit edildiği belirtildi.



Fransa Bisiklet Turu'nda son beş yıldır yeşil mayonun sahibi 27 yaşındaki Sagan'ın, yaptığı hareket nedeniyle organizasyondan diskalifiye edildiği ifade edildi.



Sagan'ın müdahalesinin ardından meydan gelen kaza sırasında bisikletinden düşerek sakatlanan Cavendish ise sağlık durumunun iyi olmadığını ve bu sezonun kalan yarışlarına katılma şansını düşük gördüğünü söyledi.



Öte yandan, Sagan'ın diskalifiyesinin ardından dördüncü etapta ikinci sıraya Norveçli Alexander Kristoff getirilirken, Lotto Soudal takımının Alman sürücüsü Andre Greipel ise üçüncü sıraya yükseldi.