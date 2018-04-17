Fransa, Beşar Esad'a Verdiği Şeref Nişanını Geri Çekiyor

Fransa Beşar Esad'a 2001 yılında verdiği en yüksek dereceli "Büyük Haç Şeref Nişanını" geri çekme işlemi başlattı.

Elysee Sarayı, Babası Hafız Esad'ın yerini almasının hemen ardından 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşar Esad'a verilen "Büyük Haç Şeref Nişanını" geri çekilme işleminin başlatıldığını duyurdu.

Fransa daha önce de tecavüz ile suçlanan Amerikalı film prodüktörü Harwey Weinstein'ın Şeref Nişanını geri almıştı. Öte yandan Nişanı geri alınan diğer isimler arasında Amerikalı bisikletçi Lance Amstrong ve İngiliz modacı John Galliano da var.

Ülkenin en prestijli nişanı

Napoleon Bonaparte tarafından 1802 yılında oluşturulan ve Fransa'nın en prestijli nişanı sayılan Légion d'Honneur beş ayrı dereceye sahip. En yükseği olan Büyük Şeref Haç Nişanı sonrasında sırayla Büyük-Subay Nişanı, Komutan Nişanı, Subay Nişanı ve en düşüğü olan Şövalye Nişanı geliyor.

İlk şeref nişanı 1. Napoleon tarafından 1805'te Mareşal Charles Pierre François Augereau'ya verildi.

1982 yılında Galler Prensi Charles, 1989 yılında Tunus Cumhurbaşkanı Zine el-Abidine Ben Ali, 2000 yılında Fas Prensi 4.Muhammed, 2001 yılında Lübnan Cumhurbaşkanı Emile Lahoud, 2006 yılında Monaco Prensi 2. Albert ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2012 yılında Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ve İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, 2014 yılında ise Hollanda Kralı Willem-Alexander Büyük Şeref Haç Nişanı'na layık görüldü. - PARİS