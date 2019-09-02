Fransa: 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu

02.09.2019 18:08

Fransa'da yeni okul sezonu açıldı ve sınıflarına dönen öğrenciler ilk defa okullarının duvarında Fransız bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrağının asılı olduğunu gördü.



2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de. Euronews.com'da Görüntüle