Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
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Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Talaxcala eyaletinde bulunan Franciscano Manastırı ve içerisinde bulunan Nuestra Seniora de La Asuncion Katedrali, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Meksika'nın Talaxcala eyaletinde bulunan Franciscano Manastırı ve içerisinde bulunan Nuestra Seniora de La Asuncion Katedrali, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bir yeni eser daha eklendi. Çin'in Fuzhou kentinde düzenlenen ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle katılımcıların çoğunluğunun sanal olarak dahil olduğu UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 44. oturumunda, Meksika'nın Talaxcala eyaletinde yer alan ve içerisinde bulunan Nuestra Seniora de La Asuncion Katedrali'nin bulunduğu Franciscano Manastır Kompleksi'nin adaylığının kabul edilmesiyle, Meksika'dan 36'ıncı eser listeye dahil oldu.

Ayrıca yapılan oturumda Meksika'daki Franciscano Manastır kompleksi dahil Latin Amerika ülkelerinden listeye toplamda 5 eser dahil edildi. Latin Amerika ülkelerinden listeye dahil edilen diğer eserlerin ise, Brezilya'da yer alan Roberto Burle Marx Bölgesi Tropikal Bahçesi, Peru'dan Chankillo Güneş Gözlemevi, Uruguay'dan Estacin Atlntida Kilisesi ve Şili'den Chinchorro kültürel bölgesi olduğu ifade edildi.

Öte yandan Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın eteklerinde bulunan ve 16. yüzyılın ilk manastırlarının devamı olan Franciscano Manastır Kompleksi, 1994 yılında UNESCO tarafından koruma altındaki yerler listesine eklenmişti. Ayrıca Meksikalı yetkililer, Manastır Kompleksi'nin Mudejar tarzı ahşap kesonlu tavanının paha biçilemez sanatsal değerine dikkat çekmişti. Franciscano Manastır Kompleksi ve Nuestra Seniora de La Asuncin katedrali, Tlaxcala yerlileri ile İspanyollar arasında Meksika İmparatorluğu'na karşı yapılan ittifaktan sonra 1537-1540 yılları arasında inşa edilmişti. İspanyollar ile 1519 yılında ittifak olan Tlaxcala yerlileri, Meksika İmparatorluğu'nun yıkılmasında kilit rol oynamıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Franciscano Manastır Kompleksi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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