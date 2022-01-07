FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı - Haberler Magazin
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FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepkilerin odağında olan Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili yeni bir karar alındı. FOX TV, yarışmayı haftada iki gün yayınlama kararı aldı. Programın birçok ülkede izlendiğine dikkat çeken kanal, fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer vererek bir savunma yapmaya gayret ediyor.

Jüri kadrosunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ile Alican Yücesoy'un yer aldığı sunuculuğunu da Tansel Öngel'in yaptığı Maske Kimsin Sen yarışması yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepki çekmeye devam ediyor. Yarışmayla ilgili RTÜK'ün de işlem başlatacağı yönünde haberler gelirken kanal da yeni kararlar almaya başladı.

HAFTADA İKİ GÜN YAYINLANACAK

Yarışmayı sadece pazar günü yayınlamayı düşünen FOX TV, hem cumartesi hem pazar yayınlama kararı aldı. Programın dünyanın birçok ülkesinde izlediğine özellikle dikkat çeken FOX TV, fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer vererek bir savunma yapmaya gayret ediyor.

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Fakır:nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça Cevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
500
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