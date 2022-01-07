FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

Jüri kadrosunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ile Alican Yücesoy'un yer aldığı sunuculuğunu da Tansel Öngel'in yaptığı Maske Kimsin Sen yarışması yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepki çekmeye devam ediyor. Yarışmayla ilgili RTÜK'ün de işlem başlatacağı yönünde haberler gelirken kanal da yeni kararlar almaya başladı.

HAFTADA İKİ GÜN YAYINLANACAK

Yarışmayı sadece pazar günü yayınlamayı düşünen FOX TV, hem cumartesi hem pazar yayınlama kararı aldı. Programın dünyanın birçok ülkesinde izlediğine özellikle dikkat çeken FOX TV, fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer vererek bir savunma yapmaya gayret ediyor.

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