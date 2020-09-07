Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fox Ana Haber spikerliğine veda edan Fatih Portakal bu akşam son kez Fox ekranlarına konuk oldu. Yeni ana haber spikeri Selçuk Tepeli ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün de yer aldığı canlı yayında Fatih Portakal, vedasının arka planını anlattı.

Fox TV'de görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, konuk olarak son yayınına çıktı ve bırakma sürecini anlattı.

Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, haber merkezi adına Fatih Portakal'a teşekkür ederken bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Fatih Portakal ise verdiği aranın ne kadar süreceğini kendisinin de bilmediğini ileride ekranlara dönüp dönmeyeceğinin şimdiden belli olmadığını dile getirdi.

"EFSANEYİ KABUL ETMİYORUM AMA İŞİMİ İYİ YAPIYORUM"

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Bence çok iyi yaptınız. Ben de sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Layık olduğunu düşünüyorum. Efsaneyi kabul etmiyorum ama işimi iyi yapıyorum. Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Süper dostluklarım var. Ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden şanslıyım. İşimi seviyorum. İyi de yapmaya çalışıyorum. Doğan Şentürk burada. Haberin başındaki bir insan. Ne diyeceği belli değil. Hiç sormaz bana. 10 yılda dört kere beş kere sadece haber için tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım. Herkes bir şeyler yazdı. Bir şeyler kurdu. Gerçekten normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli."

"RAKİPSİZ OLMAK İNSANI BOŞLUĞA DÜŞÜRÜYOR"

"Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. reytinglere bakmıyordum.Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız."

Sözlerini tamamladıktan sonra stüdyodan çıkan Portakal'a eski ekip arkadaşlarının hazırladıkları veda pastası vardı.