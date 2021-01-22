FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Boğaç Şimşir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun İnovasyon Direktörü olan Boğaç Şimşir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Boğaç Şimşir hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun İnovasyon Direktörü olan Boğaç Şimşir kimdir? 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Boğaç Şimşir kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Boğaç Şimşir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: BOĞAÇ ŞİMŞİR KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Şimşir, 1994 yılında South Florida Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimini tamamladı.

İş yaşamına 1995 yılında GM Delphi'de Proje Ürün Geliştirme Mühendisi olarak başlayan Şimşir, 1996-1998 yılları arasında Hyundai Motor Şirketi'nde Montaj Fabrikası Üretim Sorumlusu olarak çalıştı.

1998-2003 yılları arasında Ford Otomotiv'de Ürün Geliştirme Gövde Mühendisliği Şefi olarak görev yapan Şimşir, 2003-2006 yılları arasında Arçelik'te Araştırma Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı.

Şimşir, 2006-2013 yılları arasında kurucu ortağı olduğu maybe Tasarım'da Mühendislik Yöneticisi olarak görev aldı.

Son olarak BOxER Tasarım ve Strateji kuruluşunda Kurucu Ortak ve Mühendislik Yöneticisi olarak görev yapan Boğaç Şimşir, Şubat 2014'ten bu yana Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun İnovasyon Direktörlüğünü yürütüyor.