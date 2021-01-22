FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Ahmet Cemal Dördüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU:AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ KİMDİR?

Sanayici, iş adamı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı. 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır.

İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir.

1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır.

2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet Cemal Dördüncü, Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Akyaşam ve Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.