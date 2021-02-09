FOX TV Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Baraj 26. yeni bölümde neler olacak?

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Baraj izleyicileri Baraj son bölümün ardından Baraj 26. bölümde neler olacak? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

9 Şubat Salı akşamı yani bu akşam FOX TV ekranlarında Baraj dizisi 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta diziyi izleyenler ya da kaçıranlar Baraj 25. son bölümde neler oldu? ve Baraj 26. yeni bölümde neler olacak? Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? merakla araştırıyor! İşte, Baraj yeni bölüm canlı izleme linki! ve Baraj 26. son bölüm full izleme linki!

FOX TV BARAJ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ!

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!