FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı biyografisi

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FOX TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

FOX ana haber bültenini Gülbin Tosun sunmaktadır.

FOX TV ANA HABER SUNUCUSU GÜLBİN TOSUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gülbin Tosun, 8 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş; İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okumuş; programcı, spiker ve sunucudur. Reuters haber ajansında staj yapmıştır.

• 2010 yılından beri FOX TV'de "FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

• 2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

• 2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

• 2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

• 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

• 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.