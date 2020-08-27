FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı biyografisi
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FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı biyografisi

FOX TV ana haberleri sunucu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? İşte, FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi!

FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı biyografisi
27.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:25

Gündemi FOX TV ana haberleri ile takip edenler ekranda gördükleri FOX TV ana haber sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? FOX TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi nedir? FOX TV ana haber sunucusu kimdir?

FOX TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

FOX ana haber bültenini Gülbin Tosun sunmaktadır.

FOX TV ANA HABER SUNUCUSU GÜLBİN TOSUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gülbin Tosun, 8 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş; İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okumuş; programcı, spiker ve sunucudur. Reuters haber ajansında staj yapmıştır.

• 2010 yılından beri FOX TV'de "FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

• 2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

• 2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

• 2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

• 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

• 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

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