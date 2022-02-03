FOX Mahkum oyuncuları! Mahkum oyuncuları kim? Fırat, Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? Mahkum oyuncu kadrosu ve Mahkum hikayesi

Mahkum oyuncuları kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi "Mahkum"un ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı. İşte, Mahkum oyuncu kadrosu...

INNOCENT DEFENDANT HİKAYESİ

Innocent Defendant, başrollerinde Ji Sung, Um Ki-joon, Kwon Yu-ri, Oh Chang-seok ve Uhm Hyun-kyung yer aldığı Güney Kore televizyon dizisidir. İlk bölümü SBS tarafından 23 Ocak 2017'de yayınlanan dizi 21 Mart 2017'de 18. bölümü ile sona ermiştir.

Park Jung-Woo, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nde bir savcıdır. Bir gün uyanır ve kendisini ölüm mahkumu olarak hücrede bulur. Yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle nasıl hapse girdiğine dair hiç bir şey hatırlamayan Jung-woo hafızasını geri kazanmak ve adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM HİKAYESİ

Mahkum dizisinde geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta!

MAHKUM UYARLAMA MI?

FOX MAHKUM OYUNCULARI

FOX dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosu birbirinden başarılı ve yetenekli kişilerden oluşuyor. İşte, Fox Mahkum oyuncu kadrosu

Onur Tuna,

İsmail Hacıoğlu,

Seray Kaya,

Melike İpek Yalova,

Hayal Köseoğlu,

Hakan Karsak,

Hakan Salınmış,

Tugay Mercan,

Bülent Seyran,

Nihal Koldaş,

Bülent Düzgünoğlu,

Muharrem Türksever ve

Mehmet Ulay gibi ünlü isimlerden oluşuyor.

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