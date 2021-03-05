FOX konuğu Ümit Nazlı Boyner kimdir, kaç yaşında? Ümit Nazlı Boyner hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Ümit Nazlı Boyner kimdir, kaç yaşında? İşte, Ümit Nazlı Boyner hayatı ve biyografisi...

Merakla takip edilen haber programlarından İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Fox Haber'in konuğu Ümit Nazlı Boyner oluyor.

ÜMİT NAZLI BOYNER KİMDİR?

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) eski başkanı Ümit Boyner ünlü iş adamı Cem Boyner'in eşidir.

Ümit Boyner, 28 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tam adı Ümit Nazlı Alpay'dır. Babası Ömer Oktay Yörükoğlu annesi ise Ayla Yörükoğlu'dur. İstanbul'da dünyaya gelmiş aslen ise Balıkesir Ayvalık'lıdır.

Şimdiki ismi Beyoğlu Anadolu Lisesi olan İngiliz Kız Ortaokulu'ndan sonra liseyi ve üniversiteyi ABD'de okudu.

1985 yılında New York'ta University of Rochester'dan mezun oldu.

1985 yılında Chemical Mitsui Bank'ta iş hayatına başlayan Ümit Boyner iki yıl süren bankacılık kariyerinin ardından altı yıl çeşitli şirketlerde Finansman Yöneticisi olarak çalıştı.

Turcas Petrolcülük A.Ş Finans ve Hazine Müdürü olarak görev yaptı.

1996 yılında Boyner Grubu'nun holdingleşme stratejisi ile birlikte Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

2002 yılından beri, Boyner Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

2005 yılında TÜSİAD'da Dış Tanıtım Komisyonu'nda sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2007 yılında Başkan Yardımcısı oldu.

21 Ocak 2010 tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi ve 2013 yılına kadar bu görevi devam ettirdi.

Ümit Boyner, KAGİDER'in ( Kadın Girişimciler Derneği) kurucu üyesidir ve 4 yıl boyunca başkan yardımcılığı yapmıştır.

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı'nda mütevelli heyeti üyesidir.

Ümit Boyner ilk evliliğini iş adamı Doğan Bolak ile yapmıştır. Çift 1993 yılında boşandı. Ümit Boyner'in bu evlilikten Sinan Bolak adında bir oğlu vardır.

Ümit Boyner, 1994 yılında Kick Box dersleri sırasında tanıştığı iş adamı Cem Boyner ile evlendi. Çiftin 1996 doğumlu Murat adında bir oğlu var.