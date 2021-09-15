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Fotokopana takılan belgesellik görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler Yaban domuzu suyu önce içti sonra içine girip serinledi Sırtlandan kurda, kaplumbağadan tavşana kadar yaban hayvanlarının görüntüleri Adıyaman'da doğal yaşamı görüntülemek için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler

Yaban domuzu suyu önce içti sonra içine girip serinledi

Sırtlandan kurda, kaplumbağadan tavşana kadar yaban hayvanlarının görüntüleri

ADIYAMAN - Adıyaman'da doğal yaşamı görüntülemek için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüler kaydetmeye devam ediyor.

Yaban hayvanlarının yaşamlarının takip edildiği fotokapan kameralar özellikle nesli tükenme tehlikesinde olan, korunması gereken yaban hayvanlarının yaşamlarının kaydedilmesine büyük katkı sağlıyor.

Adıyaman'da kurulan yaklaşık 30 fotokapan kamerası sayesinde, korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlandan yaban domuzuna kadar çeşitli hayvanlar kameralara yansıyor.

Yazın yaban hayvanlarının su ihtiyacı için bırakılan su teknelerine gelen yüzlerce yaban keçisinin yanı sıra doğal bir gölet yanına yerleştirilen fotokapan kameraları ilginç görüntüler kaydetti. Bir yaban domuzu, gölette önce suyunu içti sonra ise suya girerek serinledi. Uluslararası anlaşma CITES kapsamında 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan, kurt, tilki, tavşan, kaplumbağa ve kuşlar su ihtiyacını giderdi. Kameralar, sürü halinde gezen yaban keçilerinin yanı sıra, kurtları kaydetti.

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler

Fotokopana takılan belgesellik görüntüler
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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