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"Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi tamamlandı

AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'da, Yeniçağa ilçesinin tanıtımı için hayata geçirilen "Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi sona erdi.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'da, Yeniçağa ilçesinin tanıtımı için hayata geçirilen "Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi sona erdi.

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneğince (YENDER) hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin tarihi fotoğrafları kullanılarak kitap hazırlandı.

İlçenin tarihini anlatan kitap, Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu'nda düzenlenen kapanış programında katılımcılara tanıtıldı.

Toplantıya, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, YENDER Başkanı İdris Keleş, daire amirleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda, kitapta emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi projesi tamamlandı

Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi projesi tamamlandı

Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi projesi tamamlandı

Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi projesi tamamlandı

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AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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