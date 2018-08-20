Fotoğraflarla: Hangi Ürün İçin Kaç Milyon Venezuela Bolivarı Ödeniyordu?

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yaptığı Venezuela'da hükümet, hiper enflasyonla mücadele planını bugün uygulamaya koydu.

Venezuela'da bugünden itibaren eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine, 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" kullanılacak.

Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.

2 kilogram 400 gram ağırlığındaki bir tavuk başkent Caracas'ta 14 milyon 600 bin bolivara satılılıyor. Tavuğu almak için harcanan toplam paranın maddi ağırlığı da neredeyse tavuk kadar.



Geçen Perşembe günü bir adet tuvalet kağıdı 2 milyon 600 bin bolivara satılıyordu.



Bu havuçların fiyatı ise 3 milyon bolivar.



Venezuelalılar, Pazartesi günü devreye giren yeni ekonomik önlem paketi devreye girmeden önce, karışıklık endişesi ile kilerlerini yiyecek ile doldurdu.

O yiyeceklerden bir paket pirincin fiyatı 2,5 milyon bolivar.



Venezuela'da Temmuz ayında enflasyon % 82 bin 700'e ulaştı.

Reuters haber ajansına bir marketten çıkarken konuşan 38 yaşındaki Alicia Ramirez, "Sebze için geldim ama alamadan ayrılıyorum. Bu sırada bekleyemem. İnsanlar delirmiş durumda" dedi.

Bir paket hijyenik ped alabilmek için 3,5 milyon bolivar harcamanız gerekiyor.



Bir kilo domatesin fiyatı ise 5 milyon bolivar.



Bir kilogram beyaz peynir, karşılığı olan 7,5 milyon bolivar ile aynı karede.



Çocuk bezi 8 milyon bolivar civarında satılıyor.



Ve son olarak bir kilo et 9,5 milyon bolivar ediyor.



Venezuelalılar bugüne dek ya çuvallar dolusu para taşıyor ya da eletronik yöntemlerle ödeme yaparak, nakit paradan kaçınıyordu. Ülkede bahşişler bile banka havalesiyle ödeniyordu.