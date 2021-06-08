"Hayat Eve Sığar" fotoğraf yarışmasında birinci olan Muhammed Atiş fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi
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"Hayat Eve Sığar" fotoğraf yarışmasında birinci olan Muhammed Atiş fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi

'Hayat Eve Sığar' fotoğraf yarışmasında birinci olan Muhammed Atiş fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Yaşam

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Pandemide Çocuk Olmak" konulu "Hayat Eve Sığar" fotoğraf yarışmasında birinci olan Erzurumlu Muhammed Emin Atiş, bakanlıkça fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Pandemide Çocuk Olmak" konulu "Hayat Eve Sığar" fotoğraf yarışmasında birinci olan Erzurumlu Muhammed Emin Atiş, bakanlıkça fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hayata etkileri ve meydana getirdiği değişimleri fotoğraflamak, fotoğraf sanatıyla salgın sürecini daha iyi anlamak ve insanlarda kontrollü sosyal hayat konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir süre önce yarışma düzenlendi.

Fotoğraf sanatına meraklı genç ve amatör fotoğrafçılara yönelik düzenlenen "Pandemide Çocuk Olmak" konulu "Hayat Eve Sığır" isimli fotoğraf yarışmasına katılan Muhammed Emin Atiş birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Atiş'e gönderilen fotoğraf makinesi, plaket ve katılım belgesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından kendisine takdim edildi.

Ödülünü alan Atiş, Erzurum ve ailesi adına gururlu olduğunu anlatarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'na teşekkür etti.

Taşkesenligil ise Atiş'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

'Hayat Eve Sığar' fotoğraf yarışmasında birinci olan Muhammed Atiş fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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