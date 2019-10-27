Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı

Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı

Aşağıdaki fotoğraflara baktığınızda ne oluyor, bu ikisini neden birleştirmiş de böyle bir sonuç almış diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz.

27.10.2019 15:41
Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı

Aşağıdaki fotoğraflara baktığınızda ne oluyor, bu ikisini neden birleştirmiş de böyle bir sonuç almış diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Nöral yani sinirsel etkileşimden faydalanarak farklı insanların fotoğraflarını tek fotoğrafta birleştiren bu adam; fotoğrafın Inception'ına ulaşmış. O ne demek kısmını açıklamada sıkıntılar yaşıyoruz aslında. Fotoğraflar kendisini açıklayacak.


Bu çalışmalardan yola çıkarak sizlerin de böyle işler yapmanıza olanak sağlayan Ostagram adında bir de site var.


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Kynk: Boredpanda/ Ostagram

Kaynak: TheGeyik

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