Fotoğrafın ustaları Afşin'de

Fotoğrafın ustaları Afşin'de Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine yüzlerce fotoğrafçı katıldı Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı katıldı.

Fotoğrafın ustaları Afşin'de

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine yüzlerce fotoğrafçı katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı katıldı.

3-6 Haziran tarihleri arasındaki Fotokamp etkinliğine katılan fotoğraf tutkunları Afşin'de 50 bölgede çekim yapıyor.

Kampla ilgili açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Fotoğraf sanatının duayeni olan 10 tane hocamızla birlikte Afşin'in doğal, tarihi, kültürel zenginliklerini fotoğraflamak isteyen, yüz kampçımızla bugün buradayız. İki gün boyunca 10 ayrı güzergahta Afşin'imizin kültürel ve doğal güzellikleri hem insanlara tanıtılacak hem görsel arşivimizi oluşturacağız. Artık turizmin ortasında biz de varız diyoruz ki bunu da hak ediyoruz. Afşin sıra dışı doğal güzelliklere sahip. Geçiş iklimi özelliği taşıyan bir bölge. Kültürümüze de yansımış. Hititlerden Roma'ya Selçuklulara kadar burada yaşamış kültürlerin izlerini barındırıyor" dedi.

Genç kuşağın kültür sanatla yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Fotoğrafçı Tekin Ertuğ, "Böyle güzel bir coğrafyayı görmek, pandemi döneminde bir nefes almak, buranın kültür sanat hayatına bir nebze olsun katkımız olabilirse kendimi iyi hissedeceğim için geldiğimi söyleyebilirim. Özellikle genç kuşağın bizden sonraki kuşakların, 'Z kuşağı' diye tanımlanan kuşağın, kültür sanatla yoğun ilgisi olduğunu, bizden daha fazla önemsediklerini görüyorum. Kamp ortamında buna tanıklık ettik. Onların aslında bayrağı bizden yavaş yavaş devralması, fotoğrafik düzlemde, sanatın diğer alanlarında, özellikle yerel kültürlerin yaşadıkları coğrafyaları belgelemeleri, üzerine düşünmeleri, yazıp çizmeleri gerektiğini düşünüyorum ve bunu yaptıklarını gördükçe de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kamp buna vesile olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş