Fotoğrafın ustaları Afşin'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fotoğrafın ustaları Afşin'de

İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş - Haberler | Kültür Sanat

Fotoğrafın ustaları Afşin'de Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine yüzlerce fotoğrafçı katıldı Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı katıldı.

Fotoğrafın ustaları Afşin'de

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine yüzlerce fotoğrafçı katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesinin düzenlediği Fotokamp etkinliğine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı katıldı.

3-6 Haziran tarihleri arasındaki Fotokamp etkinliğine katılan fotoğraf tutkunları Afşin'de 50 bölgede çekim yapıyor.

Kampla ilgili açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Fotoğraf sanatının duayeni olan 10 tane hocamızla birlikte Afşin'in doğal, tarihi, kültürel zenginliklerini fotoğraflamak isteyen, yüz kampçımızla bugün buradayız. İki gün boyunca 10 ayrı güzergahta Afşin'imizin kültürel ve doğal güzellikleri hem insanlara tanıtılacak hem görsel arşivimizi oluşturacağız. Artık turizmin ortasında biz de varız diyoruz ki bunu da hak ediyoruz. Afşin sıra dışı doğal güzelliklere sahip. Geçiş iklimi özelliği taşıyan bir bölge. Kültürümüze de yansımış. Hititlerden Roma'ya Selçuklulara kadar burada yaşamış kültürlerin izlerini barındırıyor" dedi.

Genç kuşağın kültür sanatla yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Fotoğrafçı Tekin Ertuğ, "Böyle güzel bir coğrafyayı görmek, pandemi döneminde bir nefes almak, buranın kültür sanat hayatına bir nebze olsun katkımız olabilirse kendimi iyi hissedeceğim için geldiğimi söyleyebilirim. Özellikle genç kuşağın bizden sonraki kuşakların, 'Z kuşağı' diye tanımlanan kuşağın, kültür sanatla yoğun ilgisi olduğunu, bizden daha fazla önemsediklerini görüyorum. Kamp ortamında buna tanıklık ettik. Onların aslında bayrağı bizden yavaş yavaş devralması, fotoğrafik düzlemde, sanatın diğer alanlarında, özellikle yerel kültürlerin yaşadıkları coğrafyaları belgelemeleri, üzerine düşünmeleri, yazıp çizmeleri gerektiğini düşünüyorum ve bunu yaptıklarını gördükçe de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kamp buna vesile olacaktır" diye konuştu.

Fotoğrafın ustaları Afşin'de
Fotoğrafın ustaları Afşin'de
Fotoğrafın ustaları Afşin'de
Fotoğrafın ustaları Afşin'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat İrem Derici Burak Sergen Seren Serengil
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fotoğrafın ustaları Afşin'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:35:09. #1.13#

title