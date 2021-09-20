Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Çiftin düğününe sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Çiftin düğününe sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. İkilinin nikahtan fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Alper Kul, çifti tebrik etti: "Ve oğlumuz 'evet' dedi nihayet. Mutluluğunuz her daim artsın canlarım."

200 DAVETLİ

Düğüne, gelin ile damadın ailesi ve çok yakın dostlarından oluşan 200 kişi katıldı.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTU

Konuklar arasında Ayşegül Dinçkök, Birce Akalay, Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, İlksen ve Ahmet Utlu, İpek ve Ömer Faruk Sorak, Aylin Kontente ve Alper Kul, Keremcem, Doğan Duru, Güneş Duru, Selçuk Basa, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Melek ve Ali Manisalı, Derya Alabora, Memet Özer, Can Yücel, Ayşe Mine, Süha Derbent ve Asuman Dabak da yer aldı.

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Davetliler çiftin nikah anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Redd, Keremcem, Güvenç Dağüstün ve Sasa sahne alarak gelin ve damat için şarkı söyledi.

Gelin Ada Sanlıman da Birce Akalay'la "Dance Me to the End of Love" adlı şarkıyı söyledi.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel, "İçim çok acıyor" diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

 Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe "Kocalarımla yaşıyorum" dedi, herkes dondu kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Özge Özpirinçci Cansu Dere Demet Akalın
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ziya Selçuk Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:26:36. #1.11#