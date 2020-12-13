Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı. İnternetten yapılan mezat sonucu satılan fotoğrafların geliri öğrencilere bağışlandı.

Oğuzlar Gençlik Konseyi'nin, ilçede gençlerin ve gelecek kuşaklar arasında kültürel ve sanatsal çalışmaların temellerini atmak amacıyla başladıkları Amatör Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Oğuzlar konulu yarışmada 89 fotoğraf arasından jüri tarafından en dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

13-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmada Hitit Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabri Çiçek, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, İHA Osmancık Muhabiri İsmail Kabakdere, Fotoğraf sanatçıları Selçuk Şeker ve Onur Arman ilk 3'e giren fotoğrafları belirlerken 3 fotoğrafta mansiyona layık görüldü.

Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren yarışmada yer alan fotoğrafların 5 Eylül 2020 tarihinde Çorum'daki AVM'de sergilendiğini ardından ise açık artırma yoluyla satıldığını belirtti.

Yılmaz Eren, yarışmada yer alan Oğuzlar konulu fotoğrafların internetten yapılan mezat sonucu satıldığını belirterek; "Oğuzlar Gençlik Konseyi olarak yaptığımız fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar internette yapılan mezat sonucu satıldı. Mezattan elde edilen gelirle Mardin ve Muş'ta yaşayan 27 öğrenciye kışlık bot, mont, bere, atkı ve şapka alarak ulaştırdık. "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı