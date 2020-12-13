Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı

13.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:19
Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı. İnternetten yapılan mezat sonucu satılan fotoğrafların geliri öğrencilere bağışlandı.

Oğuzlar Gençlik Konseyi'nin, ilçede gençlerin ve gelecek kuşaklar arasında kültürel ve sanatsal çalışmaların temellerini atmak amacıyla başladıkları Amatör Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Oğuzlar konulu yarışmada 89 fotoğraf arasından jüri tarafından en dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

13-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmada Hitit Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabri Çiçek, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, İHA Osmancık Muhabiri İsmail Kabakdere, Fotoğraf sanatçıları Selçuk Şeker ve Onur Arman ilk 3'e giren fotoğrafları belirlerken 3 fotoğrafta mansiyona layık görüldü.

Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren yarışmada yer alan fotoğrafların 5 Eylül 2020 tarihinde Çorum'daki AVM'de sergilendiğini ardından ise açık artırma yoluyla satıldığını belirtti.

Yılmaz Eren, yarışmada yer alan Oğuzlar konulu fotoğrafların internetten yapılan mezat sonucu satıldığını belirterek; "Oğuzlar Gençlik Konseyi olarak yaptığımız fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar internette yapılan mezat sonucu satıldı. Mezattan elde edilen gelirle Mardin ve Muş'ta yaşayan 27 öğrenciye kışlık bot, mont, bere, atkı ve şapka alarak ulaştırdık. "dedi. - ÇORUM

Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sason'da engelli öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı
Sason'da engelli öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı
İhbar dönemi sonrası Antalya'da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
İhbar dönemi sonrası Antalya'da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:25:20. #1.14#
title