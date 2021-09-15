Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı! Panik anları kamerada - Haberler
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Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı! Panik anları kamerada

Demirören Haber Ajansı / Aytekin Kalender - Haberler | Yaşam

Rize'de doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, havalanan drona yönelen çoban köpeği kovaladı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü'ne çıkan çift, görüntü alan drona poz verdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bu sırada dron sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı'nın dron kamerasına yansıdı.

"GELİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK"

Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, "Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü" diye konuştu.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı! Panik anları kamerada
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