Foto Muhabirleri Derneği'nden DHA'ya 3 ödül

06.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:39

3 ödül verildi.

TFMD tarafından 35 yıldır düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada bu yıl 6 bine yakın fotoğraf değerlendirildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü.

'YILIN BASIN I' ÖDÜLÜ ÇEVRE INA'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü çevre fotoğrafına verildi. 'Yılın Çevre Fotoğrafı' ödülünü kazanan da aynı kareyle Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, bu ödülü, Van 'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde yaşam mücadelesi veren ve aç kalan sokak köpeğinin fotoğrafı ile aldı. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan olumsuz etkisine ve küresel ısınma sonucunda doğanın geldiği noktaya dikkati çekti. 2020 Jürisi, 'Yılın Basın Fotoğrafı' olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıkladı.'SIFIR ATIK'A DESTEKYılın Basın Fotoğrafları 2020 ödüllerine bu yıl çevre fotoğrafları damga vurdu. TFMD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile 'Sıfır Atık' projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan'ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı. AB Yeşil Düzen Özel Ödülünü ise Milliyet Gazetesi'nden Oğuz Yeter, İstanbul'da Kuzey Ormanları'ndaki taş ocakları fotoğrafıyla aldı.MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDIEv sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar, Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Türkiye sınırında yaşananlar ve mültecilikle ilgili farklı kategorilerden 5 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi. SGDD adına verilen özel ödülü ise Hürriyet Gazetesi'nden Selçuk Şamiloğlu, İdlib'de eğitim gören çocuklar serisiyle kazandı.DHA'YA 3 ÖDÜLYarışmada DHA'nın 3 fotoğrafı da ödül kazandı. Rafet Hüner Özel Ödülü, DHA Ankara Bürosu foto muhabirleri Harun Özalp'e, Mustafa Pekcan Özel Ödülü ve Yılın Portre Fotoğrafı ödülleri ise DHA İstanbul Bürosu foto muhabirlerinden Can Erok'a verildi. Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri, haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül töreni, yarışmanın 35'inci yıl dönümü nedeniyle TBMM'de yapılacak.'LARLA MESAJ VERİYORUZ'TFMD Başkanı Rıza Özel, böylesine etkili bir organizasyonun 35 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesinin yanı sıra etkinliklerinin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekerek, "Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışmamızda gençlerin fotoğrafa ilgisini değerlendirmek adına Ara Güler anısına özel ödül vermeye başladık. Bu yıl Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bundan böyle iki ülke farklı alanlarda ortak projeler üreteceğiz. Yarışmaya olan ilgi nedeniyle bazı kategorileri önümüzdeki yıllarda tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açmayı planlıyoruz. Kısacası 35 yıl böyle bir organizasyonun ayakta kalabilmesi çok zorken bizler her geçen yıl bir adım daha ileri taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

