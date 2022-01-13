Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

Forza Horizon 5, PC ve Xbox için piyasaya çıkmıştı. Forza Horizon 5'in 500'den fazla araçlık bir otomobil yelpazesine sahiptir. Arabanın bu kadar bol olduğu bir oyunda içerisinden Forza Horizon 5'in hızlı arabası hangisi sorusu da merak ediliyor.

Listede verilen araçlar stok halleri ile oyunun en hızlı araçlarıdır. Bunlara ek olarak Renault Clio RS'i bile güçlendirerek 400 km/h'a çıkabilirsiniz. Peki Forza horizon 5'in en hızlı arabası hangisi? Forza Horizon 5 en hızlı arabalar…

1- Koenigsegg Jesko

Sınıf: S2 971

Fiyat: 2.800.000 CR

Hız: 482 km/h

2- Koenigsegg Agera RS

Sınıf: S2 980

Fiyat: 2.000.000 CR

Hız: 451 km/h

3- Koenigsegg One:1

Sınıf: S2 983

Fiyat: 2.800.000 CR

Hız: 440 km/h

4- Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack Version)

Sınıf: S1 900

Fiyat: 185.000 CR (DLC)

Hız: 434 km/h

5- Bugatti Chiron

Sınıf: S2 927

Fiyat: 2.400.000 CR

Hız: 432 km/h

6- Bugatti Veyron

Sınıf: S2 913

Fiyat: 2.200.000 CR

Hız: 429 km/h

7- Hennesey Venom GT

Sınıf: S2 911

Fiyat: 1.200.000 CR

Hız: 427 km/h

8- Zenvo TSR-S

Sınıf: S2 927

Fiyat: 1.200.000 CR

Hız:426 km/h

9- Rimac Concept Two

Sınıf: S2 963

Fiyat: 2.000.000 CR

Hız: 415 km/h

10- McLaren P1

Sınıf: S2 928

Fiyat: 1.350.000 CR

Hız: 407 km/h

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet