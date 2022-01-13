Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Playground Games'in geliştirdiği Forza Horizon 5'te sahip olabileceğiniz en hızlı araçlar neler? Forza Horizon 5 en hızlı arabalar…
Forza Horizon 5, PC ve Xbox için piyasaya çıkmıştı. Forza Horizon 5'in 500'den fazla araçlık bir otomobil yelpazesine sahiptir. Arabanın bu kadar bol olduğu bir oyunda içerisinden Forza Horizon 5'in hızlı arabası hangisi sorusu da merak ediliyor.
Listede verilen araçlar stok halleri ile oyunun en hızlı araçlarıdır. Bunlara ek olarak Renault Clio RS'i bile güçlendirerek 400 km/h'a çıkabilirsiniz. Peki Forza horizon 5'in en hızlı arabası hangisi? Forza Horizon 5 en hızlı arabalar…
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1- Koenigsegg Jesko
- Sınıf: S2 971
- Fiyat: 2.800.000 CR
- Hız: 482 km/h
2- Koenigsegg Agera RS
- Sınıf: S2 980
- Fiyat: 2.000.000 CR
- Hız: 451 km/h
3- Koenigsegg One:1
- Sınıf: S2 983
- Fiyat: 2.800.000 CR
- Hız: 440 km/h
4- Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack Version)
- Sınıf: S1 900
- Fiyat: 185.000 CR (DLC)
- Hız: 434 km/h
5- Bugatti Chiron
- Sınıf: S2 927
- Fiyat: 2.400.000 CR
- Hız: 432 km/h
6- Bugatti Veyron
- Sınıf: S2 913
- Fiyat: 2.200.000 CR
- Hız: 429 km/h
7- Hennesey Venom GT
- Sınıf: S2 911
- Fiyat: 1.200.000 CR
- Hız: 427 km/h
8- Zenvo TSR-S
- Sınıf: S2 927
- Fiyat: 1.200.000 CR
- Hız:426 km/h
9- Rimac Concept Two
- Sınıf: S2 963
- Fiyat: 2.000.000 CR
- Hız: 415 km/h
10- McLaren P1
- Sınıf: S2 928
- Fiyat: 1.350.000 CR
- Hız: 407 km/h
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