Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler? - Haberler
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Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Playground Games'in geliştirdiği Forza Horizon 5'te sahip olabileceğiniz en hızlı araçlar neler? Forza Horizon 5 en hızlı arabalar…

Forza Horizon 5, PC ve Xbox için piyasaya çıkmıştı. Forza Horizon 5'in 500'den fazla araçlık bir otomobil yelpazesine sahiptir. Arabanın bu kadar bol olduğu bir oyunda içerisinden Forza Horizon 5'in hızlı arabası hangisi sorusu da merak ediliyor.

Listede verilen araçlar stok halleri ile oyunun en hızlı araçlarıdır. Bunlara ek olarak Renault Clio RS'i bile güçlendirerek 400 km/h'a çıkabilirsiniz. Peki Forza horizon 5'in en hızlı arabası hangisi? Forza Horizon 5 en hızlı arabalar…

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1- Koenigsegg Jesko

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 971
  • Fiyat: 2.800.000 CR
  • Hız: 482 km/h

2- Koenigsegg Agera RS

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 980
  • Fiyat: 2.000.000 CR
  • Hız: 451 km/h

3- Koenigsegg One:1

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 983
  • Fiyat: 2.800.000 CR
  • Hız: 440 km/h

4- Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack Version)

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S1 900
  • Fiyat: 185.000 CR (DLC)
  • Hız: 434 km/h

5- Bugatti Chiron

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 927
  • Fiyat: 2.400.000 CR
  • Hız: 432 km/h

6- Bugatti Veyron

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 913
  • Fiyat: 2.200.000 CR
  • Hız: 429 km/h

7- Hennesey Venom GT

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 911
  • Fiyat: 1.200.000 CR
  • Hız: 427 km/h

8- Zenvo TSR-S

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 927
  • Fiyat: 1.200.000 CR
  • Hız:426 km/h

9- Rimac Concept Two

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 963
  • Fiyat: 2.000.000 CR
  • Hız: 415 km/h

10- McLaren P1

Forza Horizon 5'in en hızlı arabaları neler?

  • Sınıf: S2 928
  • Fiyat: 1.350.000 CR
  • Hız: 407 km/h

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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