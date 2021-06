Forza Horizon 5, E3'te En Çok Beklenen Oyun Ödülü'nü kazandı

E3 2021 etkinliği 15 Haziran itibai ile resmi olarak bitti. Programda pek çok oyun tanıtıldı ve daha önce duyurulan oyunlar hakkında detaylar verildi. Etkinlik sonrası ESA, gösterinin en iyi oyunlarından ve sunumlarından bazılarını vurgulayan bir ödül töreni düzenledi. Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük ilgi toplayan Forza Horizon 5, E3'te En Çok Beklenen Oyun Ödülü'nü kazanarak Far Cry'ı da geride bıraktı.

Bu yıl Los Angeles'ta fiziksel bir E3 etkinliği olmasa da E3 2021 tamamen dijital bir etkinlik olarak gerçekleşti. ESA, E3 2021 etkinliğini düzenlediği ödül töreniyle kapattı. Birbirinden önemli oyunların tanıtımlarının yapıldığı etkinlik canlı olarak yayınladı ve milyonlarca izleyiciye ulaştı. En çok beklenen oyun olan Forza Horizon 5, gösterinin en iyi anlarından bazılarını vurgulayan kısımda da gösterilerek büyük beğeni topladı.

STALKER, Far Cry 6, Battlefield 2042, Halo Infinite , Breath of the Wild 2 gibi birbirinden farklı yapımların tanıtımları yayımlanırken pek çok oyunun da çıkış tarihi açıklandı. Etkinlikte GTA 6 hakkında detaylar da bekleniyordu ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

HALO INFINITE YETERİNCE İLGİ GÖRMEDİ

Etkinlikte açıkça görüldü ki, Halo Infinite gibi endüstri devlerinin yanında pek çok harika bağımsız/ indie yapımcısılarına da büyük ilgi duyuldu. Bu nedenle Forza Horizon 5'intüm E3 2021 şovunun en çok beklenen oyunu olarak çıkması da izleyiciler için şaşırtıcı oldu.

E3 2021 ÖDÜL TÖRENİ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Sanal tören, bu yılın yalnızca çevrimiçi olarak düzenlendi. E3'ün medya ortaklarından seçilen jüri üyeleri, canlı yayında sırasında sergilenen oyunları değerlendirdi.

Jüri üyeleri arasında IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, IGN China ve Tencent'e ait oyun sitesi Game Bonfire'dan editörler de yer aldı. Üyeler, Microsoft'un Xbox & Bethesda Games Showcase'ini en iyi sunum olarak seçti ve dört günlük etkinlik boyunca "En Çok Beklenen oyunu" seçti.