Forza Horizon 5, E3'te En Çok Beklenen Oyun Ödülü'nü kazandı
E3 2021 etkinliği 15 Haziran itibai ile resmi olarak bitti. Programda pek çok oyun tanıtıldı ve daha önce duyurulan oyunlar hakkında detaylar verildi. Etkinlik sonrası ESA, gösterinin en iyi oyunlarından ve sunumlarından bazılarını vurgulayan bir ödül töreni düzenledi. Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük ilgi toplayan Forza Horizon 5, E3'te En Çok Beklenen Oyun Ödülü'nü kazanarak Far Cry'ı da geride bıraktı.
Bu yıl Los Angeles'ta fiziksel bir E3 etkinliği olmasa da E3 2021 tamamen dijital bir etkinlik olarak gerçekleşti. ESA, E3 2021 etkinliğini düzenlediği ödül töreniyle kapattı. Birbirinden önemli oyunların tanıtımlarının yapıldığı etkinlik canlı olarak yayınladı ve milyonlarca izleyiciye ulaştı. En çok beklenen oyun olan Forza Horizon 5, gösterinin en iyi anlarından bazılarını vurgulayan kısımda da gösterilerek büyük beğeni topladı.
STALKER, Far Cry 6, Battlefield 2042, Halo Infinite , Breath of the Wild 2 gibi birbirinden farklı yapımların tanıtımları yayımlanırken pek çok oyunun da çıkış tarihi açıklandı. Etkinlikte GTA 6 hakkında detaylar da bekleniyordu ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.
HALO INFINITE YETERİNCE İLGİ GÖRMEDİ
Etkinlikte açıkça görüldü ki, Halo Infinite gibi endüstri devlerinin yanında pek çok harika bağımsız/ indie yapımcısılarına da büyük ilgi duyuldu. Bu nedenle Forza Horizon 5'intüm E3 2021 şovunun en çok beklenen oyunu olarak çıkması da izleyiciler için şaşırtıcı oldu.
E3 2021 ÖDÜL TÖRENİ KAZANANLARI BELLİ OLDU
Sanal tören, bu yılın yalnızca çevrimiçi olarak düzenlendi. E3'ün medya ortaklarından seçilen jüri üyeleri, canlı yayında sırasında sergilenen oyunları değerlendirdi.
Jüri üyeleri arasında IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, IGN China ve Tencent'e ait oyun sitesi Game Bonfire'dan editörler de yer aldı. Üyeler, Microsoft'un Xbox & Bethesda Games Showcase'ini en iyi sunum olarak seçti ve dört günlük etkinlik boyunca "En Çok Beklenen oyunu" seçti.
- En Çok Beklenen Ubisoft Oyunu - Mario + Rabbids: Spark of Hope
- En Çok Beklenen Gearbox Oyunu - Tiny Tina's Wonderlands
- En Çok Beklenen Xbox Oyunu - Halo Infinite
- En Çok Beklenen Square Enix Oyunu- Marvel's Guardians of the Galaxy
- En Çok Beklenen PC Gaming Show Oyunu - Songs of Conquest
- En Çok Beklenen Future Games Show Oyunu - Immortality
- En Çok Beklenen Intellevision Oyunu - Asteroids
- En Çok Beklenen Indie Showcase Oyunu - Falling Frontier
- En Çok Beklenen Freedom Games Oyunu - Airborne Kingdom
- En Çok Beklenen Capcom Oyunu- The Great Ace Attorney Chronicles
- En Çok Beklenen Nintendo Oyunu - The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
- En Çok Beklenen Yooreka Oyunu - Loopmancer
- En İyi Sunum: Xbox & Bethesda Showcase
- En Çok Beklenen Oyun - Forza Horizon 5