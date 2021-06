Forza Horizon 5 çıkış tarihi belli oldu! Forza Horizon 5 Xbox Game Pass'e de geliyor

E3 kapsamında duyurulan yapımlardan biri olan Forza Horizon 5, uzun zamandır bekleyenler için keyif verici haberlerle gündeme geldi. Xbox Game Pass'e de geleceği açıklanan Forza Horizon 5, oyuncuların yüzünü güldürdü. Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak? Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Bu yılki E3 2021'deki Xbox ve Bethesda Games Showcase sırasında, Playground Games'den Forza Horizon 5, PC, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S için sürpriz bir açıklamayla duyuruldu. Beklendiği gibi, açık dünya sürüş oyunu olan Forza Horizon 5 çıkış tarihi de duyuruldu.

FORZA HORIZON 5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Forza Horizon 5'in çıkış tarihi 9 Kasım 2021 olarak Xbox konsolları ve PC için onaylandı.

Forza Horizon 5, oyuncuların sürüş tercihlerini karşılamak üzere ayarlanabilen çok sayıda üreticinin lisanslı araçlarından oluşan geniş koleksiyonuna sahip olmaya devam ediyor. Duyuru fragmanında gösterilenlere göre, oyuncular sadece Meksika'nın muhteşem görünen açık dünyasında dolaşmayacaklar, aynı zamanda ilerleme için sıra sayısız yan görevlerde de yer alabilecekler.

FORZA HORIZON 5 XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde E3 2021'den önce Haziran ayı içerisinde Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar açıklanmıştı. Microsoft'un etkinlik için bir şeyler saklama ihtimali yüksekti. Nitekim kamuoyu haklı çıktı. Dün akşam 19:45'te başlayan Microsoft & Bethesda ortak sunumu neticesinde Xbox Game Pass bünyesine birbirinden güzel on oyun eklendi. Bunun yanı sıra önümüzdeki aylarda çıktığı gün Game Pass'e gelecek oyunlar listesi de belli oldu. Hades, Microsoft Flight Simulator, Among Us, Forza Horizon 5, Arigami 2, Halo Infinite, Aragami 2 ve daha fazlası oyuncularla buluşturuluyor. İşte detaylar:

Bugün eklenen 10 oyun listesi

Arx Fatalis/ PC

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud ve Konsol)

Doom (Cloud ve Konsol)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, Cloud ve Konsol)

Fallout: New Vegas (Newly added for PC, Cloud ve Konsol)

Fallout: Tactics (PC)

Rage (Cloud ve Konsol)

The Evil Within 2 (PC, Cloud ve Konsol)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud ve Konsol)

Önümüzdeki aylarda eklenecek üç oyun

27 Temmuz — Microsoft Flight Simulator (Cloud, Xbox Series X/S)

21 Ağustos — Hades (Cloud, Konsol ve PC)

2021 — Among US (Cloud ve Konsol)

Çıktığı gün eklenecek oyunlar listesi