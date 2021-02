Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor

Tüm dünyada en çok oynanan yarış oyunlardan olan Foza Horizon, Steam'de de erişilebilir olacak. Forza Horizon Steam sürümünde pek çok güncel oyun içeriklerini ve bilgilerini kapsıyor. Diğer cihazlardaki tüm sürümleri ve uyumlu olmasıyla beraber artık oyunseverlerle buluşmaya hazır. Forza Horizon tüm güncel paketleri ve DLC'leri içermekte.

Şirketin oyunda elde ettiği başarılar ortada ve diğer şirketler de aynı başarıyı elde etmek isteyince piyasaya The Crew ve NFS Heart oyunları çıkmıştı. The Crew'un ikinci oyunu oyunseverlere farklı bileşenler sunsa da Forza Horizon'un elde ettiği başarıyı yakalayamamıştır.

FORZA HORIZON 4 STEAM'E NE ZAMAN GELECEK?

İki buçuk yıl önce çıkan Forza Horizon 4'ünyolları sonunda Steam ile kesişiyor. Microsoft ve Playground tarafından yapılan açıklamaya göre herhangi bir gecikme sorunu olmaz ise Forza Horizon 4, 9 Mart 2021 tarihinde Steam'e gelecek. Çapraz platform desteğine de sahip olmasını beklediğimiz oyun bu vesileyle, Xbox konsolları ve Windows 10 PC kullanıcısı oyunseverlerle bir arada oynayabilme imkanı sunacak.

FORZA HORIZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI OR AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan