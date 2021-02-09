Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor
Ünlü yarış oyunu olan Forza Horizon 4 yıllar sonra Steam platformuna geliyor. Microsoft ve Playground Games, oyunseverlerin merakla beklediği haberi verdiler. Forza Horizon 4 Steam'e ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri haberimizde yer alıyor.
Tüm dünyada en çok oynanan yarış oyunlardan olan Foza Horizon, Steam'de de erişilebilir olacak. Forza Horizon Steam sürümünde pek çok güncel oyun içeriklerini ve bilgilerini kapsıyor. Diğer cihazlardaki tüm sürümleri ve uyumlu olmasıyla beraber artık oyunseverlerle buluşmaya hazır. Forza Horizon tüm güncel paketleri ve DLC'leri içermekte.
Şirketin oyunda elde ettiği başarılar ortada ve diğer şirketler de aynı başarıyı elde etmek isteyince piyasaya The Crew ve NFS Heart oyunları çıkmıştı. The Crew'un ikinci oyunu oyunseverlere farklı bileşenler sunsa da Forza Horizon'un elde ettiği başarıyı yakalayamamıştır.
FORZA HORIZON 4 STEAM'E NE ZAMAN GELECEK?
İki buçuk yıl önce çıkan Forza Horizon 4'ünyolları sonunda Steam ile kesişiyor. Microsoft ve Playground tarafından yapılan açıklamaya göre herhangi bir gecikme sorunu olmaz ise Forza Horizon 4, 9 Mart 2021 tarihinde Steam'e gelecek. Çapraz platform desteğine de sahip olmasını beklediğimiz oyun bu vesileyle, Xbox konsolları ve Windows 10 PC kullanıcısı oyunseverlerle bir arada oynayabilme imkanı sunacak.
FORZA HORIZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: NVidia 650TI OR AMD R7 250x
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan