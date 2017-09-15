Forum Erzurum'da Düzenlenen Rafadan Tayfa Müzikalinde Çocuklar Çok Eğlendi

Çocuklarda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal gösterimi, 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Erzurumluların alışveriş ve eğlence mekanı tercihi Forum Erzurum'da gerçekleşti.



Küçük büyük herkes için düzenlediği etkinliklerle Erzurumluların buluşma noktası olan Forum Erzurum, yeni okul dönemi başlarken çocuklara yönelik birçok renkli etkinliğe imza atmaya devam ediyor. Bu kez Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir etkinliğe ev sahipliği yapan Forum Erzurum'da çocuklar Türkiye'nin en çok izlenen çizgi film Rafadan Tayfa karakterleriyle gülüp eğlendi.



Renkli anların yaşandığı, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal gösteriminde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı. 13-14 Eylül tarihlerinde aileleri ile Forum Erzurum'u ziyaret eden çocuklar müzikali ücretsiz olarak izleme şansını yakaladı. - ERZURUM