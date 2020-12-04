Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler?

04.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:19
Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler?

Tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasında yer alan Fortnite 2. bölüm 5. sezonda yepyeni bir karakter geliyor. Fortnite karakterleri kimler? Fortnite yeni gelen kahramanlar kim? Fortnite sezon güncellemelerinde neler var? Kratos özellikleri neler?

Fortnite işbirliklerine bir yenisini daha ekledi ve God Of War'dan Kratos, Fornite'ın yeni yıldızı olarak oyuna katıldı. Fortnite içerisinde daha öncede bu tarz bağlantılar görmüştük. Örneğin Battle Royale'in 5. sezon savaş geçişi, mükemmel bir Mandalorian ve Baby Yoda görünümüyle çoktan başladı. Ancak bir sonraki karakteri popüler bir film veya film serisinden gelmiyor gibi görünüyor.

GOD OF WAR'IN KRATOS'U FORTNITE'A GELİYOR!

Sayılamayacak kadar çok Valkür'e meydan okuyan Kratos, Fortnite'ta savaşa giriyor.

Kratos, 5. Sezon'da ava ilk katılanlar arasında. Dünyayı yok etme gücüne sahip olanlarla savaşmış Kratos için, varoluşsal bir tehdit olan Döngü'yü durdurmak çocuk oyuncağı olmalı.

Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler?

KRATOS ÖZELLİKLERİ, SKİNLERİ NELER?

Adayı kurtarmak için Kratos'u savaşa katın; Kratos kıyafeti artık içerik mağazasında. Hem ayrı olarak hem de Yeminbozan setinin geri kalanıyla birlikte Kratos Paketi'nde mevcut.

Yeminbozan setinde Kratos'un tanıdık eşyaları sizi bekliyor. Kratos'un sevgili eşi Adil Laufey'nin hatırası Muhafız Kalkanı planörüyle savaşa süzülün ve Mimir sırt süsüyle kılavuzunuz ilim olsun. Ayrıca, Mjölnir'i de döven Brok ve Sindri'nin elinden çıkmış Leviathan Baltası kazmasıyla hasada başlayın.

İlk dahili kazma ifadesi olma özelliğine sahip Leviathan Baltası kazmasının dahili Dondurucu Patlama ifadesini etkinleştirerek donmuş canavarı serbest bırakın.

Kratos kıyafetini satın aldıktan sonra PlayStation 5'te bir maç oynadığınızda, PlayStation mirasının anısına Zırhlı Kratos tarzının kilidini açacaksınız.

Döngü'ye karşı savaştaki bu en yeni müttefikle ava katılın.

İlgili Haberler

İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?
İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?
Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Bakan Selçuk'tan yeni açıklama: Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?
Bakan Selçuk'tan yeni açıklama: Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Sezen Aksu Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Sinan Gümüş Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa Bursa Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:19:37. #1.15#
title