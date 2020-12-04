Fortnite yeni sezon güncellemesi: God of War'ın Kratos'u Fortnite'a geliyor! Kratos skinleri neler?

Tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasında yer alan Fortnite 2. bölüm 5. sezonda yepyeni bir karakter geliyor. Fortnite karakterleri kimler? Fortnite yeni gelen kahramanlar kim? Fortnite sezon güncellemelerinde neler var? Kratos özellikleri neler?

Fortnite işbirliklerine bir yenisini daha ekledi ve God Of War'dan Kratos, Fornite'ın yeni yıldızı olarak oyuna katıldı. Fortnite içerisinde daha öncede bu tarz bağlantılar görmüştük. Örneğin Battle Royale'in 5. sezon savaş geçişi, mükemmel bir Mandalorian ve Baby Yoda görünümüyle çoktan başladı. Ancak bir sonraki karakteri popüler bir film veya film serisinden gelmiyor gibi görünüyor.

GOD OF WAR'IN KRATOS'U FORTNITE'A GELİYOR!

Sayılamayacak kadar çok Valkür'e meydan okuyan Kratos, Fortnite'ta savaşa giriyor.

Kratos, 5. Sezon'da ava ilk katılanlar arasında. Dünyayı yok etme gücüne sahip olanlarla savaşmış Kratos için, varoluşsal bir tehdit olan Döngü'yü durdurmak çocuk oyuncağı olmalı.

KRATOS ÖZELLİKLERİ, SKİNLERİ NELER?

Adayı kurtarmak için Kratos'u savaşa katın; Kratos kıyafeti artık içerik mağazasında. Hem ayrı olarak hem de Yeminbozan setinin geri kalanıyla birlikte Kratos Paketi'nde mevcut.

Yeminbozan setinde Kratos'un tanıdık eşyaları sizi bekliyor. Kratos'un sevgili eşi Adil Laufey'nin hatırası Muhafız Kalkanı planörüyle savaşa süzülün ve Mimir sırt süsüyle kılavuzunuz ilim olsun. Ayrıca, Mjölnir'i de döven Brok ve Sindri'nin elinden çıkmış Leviathan Baltası kazmasıyla hasada başlayın.

İlk dahili kazma ifadesi olma özelliğine sahip Leviathan Baltası kazmasının dahili Dondurucu Patlama ifadesini etkinleştirerek donmuş canavarı serbest bırakın.

Kratos kıyafetini satın aldıktan sonra PlayStation 5'te bir maç oynadığınızda, PlayStation mirasının anısına Zırhlı Kratos tarzının kilidini açacaksınız.

Döngü'ye karşı savaştaki bu en yeni müttefikle ava katılın.