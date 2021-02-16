Fortnite Yayıncısı Clix Twitch'ten Yasaklandı

Fortnite camiasında tanınan bir isim olan Clix'in, Twitch üzerindeki hesabı yasaklandı.

Daha 16 yaşında olan Clix, Twitch üzerinde 3.5 milyon takipçilik bir kitleye sahipti.

15 Şubat'ın erken saatlerinde, Clix, Twitter hesabı üzerinden Twitch'ten yasaklanmış olduğunu takipçilerine duyurdu.

Genç yaşında, yakaladığı başarılar ile tanınan Clix, NRG takımı ile anlaşarak ününü Espor dünyasında duyurmuştu. Bununla birlikte Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla da kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Lakin geçtiğimiz günlerde yayın sırasında yaptığı hata yüzünden Twitch hesabı yasaklandı.

Yasaklanma Sebebi

Clix, 14 şubat günü yaptığı yayın sırasında, Twitch kurallarına aykırı bir görseli ekranda yansıttı. Eski kaydettiği ekran görüntüleri arasında gezinen Clix, lakin bu sırada bilgisayarda kayıtlı çıplak bir fotoğrafın küçük bir karesi ekranda görüntülendi. Clix yaptığı hatanın farkına vardı ve panikle o kareden çıkmaya çalıştı. Ancak olan çoktan olmuştu. Kasti şekilde yapılan bir hareket olmamasına karşın, Clix bu sebepten dolayı ertesi gün sabahında Twich üzerinden yasaklandı.

Clix açısından bu yasaklanma büyük bir korku kaynağı. Çünkü bu onun Twitch üzerindeki ilk yasaklanması değil.

Daha öncesinde Kasım 2019'da ilk yasaklanmasını yaşamıştı. 2. yasaklanmasını da, yakın bir tarihte, geçen sene Kasım ayında yaşadı. Bu yasaklanmasında telif haklarını ihlal etmesi büyük rol oynadı.

Şimdi de yaşadığı 3. yasaklanma ile Twitch üzerinden tamamen yasaklandığı düşüncesi hakim. Twitter üzerinden bunu şu şekilde belirtti.

Clix'i bu konuda düşünmesine sebep olan durum ise, bu yasaklanmanın gösterdiği bildirim. Bildirim şu şekilde,

Bildirimde askıya alınma süresinin " Belirsiz" olduğu belirtiliyor. Bildirimde ek olarak, "askıya alınma otomatik olarak kaldırılmayacaktır" ve " hizmetlerinize erişim, geçerli bir itiraz üzerine yeniden sağlanabilir" ifadeleri de yer almaktadır.

Yasaklanmanın ardından, hayranları, Twitter üzerinden #FreeClix hashtagını açtı. Bir çok hayran Twitch'in bu kararını yerli bulmayarak, diğer yayıncılarda yaşanan benzer durumları kanıt olarak gösterdi.

Bu süreçte Clix'i, takımı olan NRG yalnız bırakmadı. NRG kurucusu ve CEO'su Andy Miller konuyla ilgileneceklerini açıkladı. Aynı zamanda yasaklanma ile ilgili Twitch'e itiraz edeceklerini belirtti.

Andy Miller, NRG Twitter sayfasından paylaşılan #FreeClix hashtagli tweetinin altında olaya tepkisini gösterdi. Sonrasında durumla ilgileneceklerini belirten bir tweet daha yayınladı.

Şu an Clix'in kaderi, önümüzdeki günlerde Twitch'e sunulacak olan itiraza bağlı görünüyor.

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Kaynak: ESporTimes