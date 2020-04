Fortnite Mobile Google Play Store'da İndirilmeye Açıldı Fortnite Mobile Google Play'de indirilmeye açıldı. Şimdiye kadar APK olarak indirilebilen Fortnite Mobile oyunu artık Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Fortnite Mobile Google Play'de indirilmeye açıldı. Şimdiye kadar APK olarak indirilebilen Fortnite Mobile oyunu artık Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Fortnite Google Play linki haberimizde.

Fortnite Mobile Google Play Store'da!

Dünya genelinde en çok indirilip oynanan battle royale oyunlardan Fortnite mobilde Google Play'den indirilemiyordu. Epic Games'in kendi uygulama mağazası veya üçüncü parti platformlardan indirilebiliyordu. Geliştirici Epic Games açıklama yapmadığından oyuncular doğal olarak "Fortnite Google Play'de neden yok?" Fortnite Google Play ne zaman çıkacak?" "Fortnite Google Play link var mı?" gibi sorular soruyordu. Oyunun yapımcısı nihayet oyunu Google Play Store'da indirmeye açtı. Fortnite artık Google Play Store'dan da indirilebiliyor.

Fortnite Mobile Google Play İndir:

Epic Games Fortnite Mobile Google Play Store Açıklaması

Epic Games tarafından yayınlanan resmi açıklamada, geliştirici oyununu neden en sonunda Play Store'da listelemeye karar verdiğini açıkladı: "İndirilen ve güncellenen yazılım için korkutucu, tekrarlayan güvenliklerin birden çıkması, kısıtlayıcı üretici ve operatör anlaşmaları ve ilişkileri, üçüncü parti yazılım kaynaklarını kötü amaçlı yazılım olarak nitelendiren Google halkla ilişkiler, Google Play Protect gibi Google Play Store dışındaki yazılımları açıkça engellemek için yeni çabalar gibi teknik ve iş önlemleri aracılığıyla Google, Google Play dışında yazılım indirilebilirliğini dezavantajlı hale getiriyor."

Fortnite is now available on the Google Play Store.

Check it out now! pic.twitter.com/EOA3jpMIu8

— Fortnite (@FortniteGame) April 21, 2020