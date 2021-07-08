Fortnite, Kabe'ye Benzer Yapı Nedeniyle Yasaklatılmak İsteniyor

Günümüzün en popüler oyunları arasında yer alan Fortnite, Aralık 2018'de yayınladığı Kreatif Modu sayesinde oyuncuların kendi rüyalarındaki Fortnite dünyasını sıfırdan inşa etmelerine imkan tanıyor.

Günümüzün en popüler oyunları arasında yer alan Fortnite, Aralık 2018'de yayınladığı sayesinde oyuncuların kendi rüyalarındaki Fortnite dünyasını sıfırdan inşa etmelerine imkan tanıyor. Farklı kişiler tarafından yaratılan adalara gitmek için, o adaya özel olan kreatif harita kodunu bilmeniz yeterli.

Endonezya hükümeti, o adalardan biri sebebiyle Fortnite'ın yasaklanmasını istiyor. Nedeni ise haritada Kabe'ye benzeyen bir yapının yer alması. İslami mekanlara saygısızlık gerekçesiyle ünlü Battle Royale oyununun yasaklanmasını talep eden Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, görevlilere çocukların oyunu oynamalarının engellenmesi için yapılması gerekenleri araştırma talimatı verdi.

"Bu oyunda, yeni silahlar almak ve bir sonraki seviyeye geçmek için yok edilmesi gereken Kabe'ye benzer olduğu düşünülen simgeler olduğu söylendi" ifadelerini kullanan Uno, yasaklatma taleplerinde çok ciddi olduklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin CNN Endonezya'nın haberinden göre ülkede tartışma yaratan bu konu aslında 2019 yılına dayanıyor. YouTube'a yüklenen bir videonun yeniden gündeme gelmesiyle alevlenen konu, Mısır Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nin yayınladığı Fortnite karşıtı bir fetva ile daha da hiddetlendi.

Endonezya İletişim Bakanı Johnny Plate, Kabe'ye benzer yapıyı oluşturan kişilerin izini sürmek için ulusal polis teşkilatı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Bununla birlikte, paylaşılan söz konusu videoda iddia edildiği gibi yapının yok edildiğine ilişkin herhangi bir görüntü yer almıyor.

Hükümetin Fortnite'ı yasaklama talebine ilişkin konuşan 25 yaşındaki bir Endonezyalı oyuncu, Fortnite'ın ülkede geniş bir hayran kitlesi olduğu için oyunu yasaklama girişimini "çok aşırı bir önlem" olarak nitelendirdi. Oyundaki nesnelerin bir binaya veya başka bir şeye benzeme olasılığının her zaman olduğuna dikkat çeken oyuncu, "Hükümetin önce geliştiriciyle çapraz kontrol yapması daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Epic Games tarafından geliştirilen Battle Royale oyunu Fortnite, dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kayıtlı kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Turkmmo