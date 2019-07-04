Fortnite'a 9.30 Güncellemesiyle Yeni Bir Pompalı Silah Ekleniyor

Battle Royale oyun türünün lider oyunlarından olan Fortnite, sürekli aldığı güncellemeler ile sevenlerinin gönüllerini mest ediyor. Sürekli güncellenen ve yeni özelliklere sahip olan Battle Royale oyununda düzenlenen etkinlikler de oyuncuların Fortnite'ta sürekli olarak eğlenmesine olanak tanıyor. Bugün ortaya çıkan güncelleme notlarına göre Fortnite'a yeni bir silah ekleniyor.

Fortnite'ın yeni V9.30 güncellemesi, oyuna bir sürü yenilik getirmenin yanında bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Tambur Pompalı olarak listelenen yeni silah Yaygın, Sıra dışı ve Nadir çeşitlerde bulunabilecek. Tek şarjörüne 12 mermiyi sığdırabilen Tambur Pompalı; atış başına 45, 47 ve 50 hasar verebilecek.

Tambur Pompalı silahının yerdeki ganimetlerde, otomatlarda ve ganimet taşıyıcılarında bulunabileceği belirtilirken oyuncuların yeni pompalı silahını buldukları gibi alıp birinciliğe oynayacakları tahmin ediliyor. Yeni Tambur Pompalı silahı için Epic Games: "Bu yepyeni pompalı tüfekle adanın tozunu attırın!" ifadesini kullanıyor.