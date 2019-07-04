Fortnite 9. Sezon 9. Hafta Meydan Okumaları ve Çözümleri

Fortnite, oyunu taze tutmak ve insanların devamlı ilgisini çekebilmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu sezonun temasını alternatif enerjiye ve geleceğe bağlayan Epic Games; oyunda haritaları güneş panelleri, rüzgâr tribünleri gibi temiz enerji kaynaklarıyla dolduruyor.

Alternatif enerji, meşhur Battle Royale oyununun bu haftaki meydan okumalarının da merkezinde yer alıyor. İşte meydan okumalar ve nasıl çözülebilecekleri:

Farklı maçlarda Chag Jug veya Chug Splash kullanın:

Chug Splash, oyunun en yeni iyileşme eşyası. Altılı soğuk içecek benzeri bir şey atarak size ve ekip arkadaşlarınıza ufak bir güçlendirme sağlamaya yarıyor. Bu görevin amacı, oyuncuların yeni eşyayı öğrenmesini sağlamak. Bu eşyalardan ya biri ya diğeri her haritada karşımıza çıkabiliyor. Görevi tamamlamak ise 3 veya 4 maçtan fazla sürmeyecektir.

Çölde, karda ve ormanda güneş panelini ziyaret edin:

Bunlardan ilki, Frosty Flights bölgesindeki kar bölgesinde yer alıyor. Haritanın tam sol alt köşesinden biraz daha yukarıda, hangarların arkasında kıyıda bulabilirsiniz. Orman panelleri ise Hotsprings bölgesinin hemen doğusunda, haritanın kuzeydoğu köşesinin yakınında. Çöl paneli ise Paradise Palms'ın doğrudan doğusunda karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki haritadan yardım alabilirsiniz.

Sıradan, sıra dışı, ender, epik ve efsanevi silahla birini elimine edin:

Çeşit çeşit silahla birilerini elimine edin. Yalnız Team Rumble modunda sıradan silahlar yok. Normal modda sıradan bir silah bulup birilerini onunla oyundan çıkarmanız gerekiyor.

Kafadan vuruşla 500 hasar verin:

Söylendiğinden daha kolay. Rakiplerinizin kafasına nişan alın. Pompalı silahlarla yakın mesafeden şansınıza güvenebilir, keskin nişancı silahlarıyla tek bir atışla rakiplerinizi elimine etmeye çalışabilirsiniz. Kalabalık düşman gruplarını yeterince tararsanız, yeterince mermi kafalarına isabet edecektir.