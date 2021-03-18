Fortnite 6. sezon fragmanı yayınlandı! Marvel filmlerinin yönetmeliğini yapan Russo kardeşler Fortnite için çalıştı

Marvel filmlerinden tanıdığımız Russo Kardeşler, Fortnite 2. Bölüm 6. Sezon: Primal'ın aksiyon dolu animasyon fragmanını yönetti. Oyun sektöründe son yıllarda en popüler nişancı Battle Royale oyunu Fortnite sinematik bir açılışla oyun severlerin karşısına çıktı.

DONALD MUSTARD, RUSSO KARDEŞLER HAKKINDA: "KAYIP BİR AİLE ÜYEMİ BULMUŞ GİBİYİM"

Joe ve Anthony Russo kardeşler yaptıkları çalışmalarla gündemden düşmüyor, Avengers filmlerinde ortaya koydukları işler gerçekten heyecan verici ve başarılı. Epic Games ile Fortnite 6. sezon fragmanı için anlaşan ikili, her zamanki gibi üstüne düşeni yapmış ve ortaya harika bir iş çıkmış. Russo kardeşler, The Verge'e yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı "Epic'teki ekiple çalışmak harika. Fortnite, popüler kültürde benzersiz bir yere sahip ve Donald Mustard'ın hepimizi keşfedilmemiş bölgelere götürmeye devam eden vizyon sahibi bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşünüyoruz."

Russo kardeşlerin bu açıklamasından hemen sonra Donald Mustard'da bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi "Yeni arkadaş olmuş değildik. Kayıp bir aile üyemi bulmuş gibiyim." diyerek ortalık yaptığı Russo kardeşlere olan sevgilisin dile getirdi. Aynı zamanda ortak projelerin devamının geleceğini söyleyen Mustard, şimdiden oyun severleri heyecanlandırmayı başardı.

FORTNITE FRAGMANI BÜYÜK BEĞENİ ALDI!

Zero Crsis Finale sezonu şimdiden Fortnite oyuncuları tarafından büyük beğeni almışa benziyor. Ajan Jones'un tek görevlik serüvenini konu alan bölümün ilk tanıtımı YouTube'da şimdiden 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi. Ancak 3 dakikalık videoda ne yazık ki bu sezon oyuna dahil olacak karakterler gösterilmedi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Neymar'ın Fortnite'a geleceği haberi herkesi heyecanlandırmıştı.