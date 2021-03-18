Fortnite 6. sezon fragmanı yayınlandı! Marvel filmlerinin yönetmeliğini yapan Russo kardeşler Fortnite için çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fortnite 6. sezon fragmanı yayınlandı! Marvel filmlerinin yönetmeliğini yapan Russo kardeşler Fortnite için çalıştı

18.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:13
Fortnite 6. sezon fragmanı yayınlandı! Marvel filmlerinin yönetmeliğini yapan Russo kardeşler Fortnite için çalıştı

Fortnite'ın 6. sezon fragmanı yayınlandı, kısa animasyonlu bir aksiyon filmini andıran tanıtım Russo Kardeşler yönetmenliğinde yürütüldü. Neymar'ın da iş birliği içerisinde bulunduğu Fortnite 2. bölüm 6. sezon büyük beğeni topladı.

Marvel filmlerinden tanıdığımız Russo Kardeşler, Fortnite 2. Bölüm 6. Sezon: Primal'ın aksiyon dolu animasyon fragmanını yönetti. Oyun sektöründe son yıllarda en popüler nişancı Battle Royale oyunu Fortnite sinematik bir açılışla oyun severlerin karşısına çıktı.

DONALD MUSTARD, RUSSO KARDEŞLER HAKKINDA: "KAYIP BİR AİLE ÜYEMİ BULMUŞ GİBİYİM"

Joe ve Anthony Russo kardeşler yaptıkları çalışmalarla gündemden düşmüyor, Avengers filmlerinde ortaya koydukları işler gerçekten heyecan verici ve başarılı. Epic Games ile Fortnite 6. sezon fragmanı için anlaşan ikili, her zamanki gibi üstüne düşeni yapmış ve ortaya harika bir iş çıkmış. Russo kardeşler, The Verge'e yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı "Epic'teki ekiple çalışmak harika. Fortnite, popüler kültürde benzersiz bir yere sahip ve Donald Mustard'ın hepimizi keşfedilmemiş bölgelere götürmeye devam eden vizyon sahibi bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşünüyoruz."

Russo kardeşlerin bu açıklamasından hemen sonra Donald Mustard'da bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi "Yeni arkadaş olmuş değildik. Kayıp bir aile üyemi bulmuş gibiyim." diyerek ortalık yaptığı Russo kardeşlere olan sevgilisin dile getirdi. Aynı zamanda ortak projelerin devamının geleceğini söyleyen Mustard, şimdiden oyun severleri heyecanlandırmayı başardı.

FORTNITE FRAGMANI BÜYÜK BEĞENİ ALDI!

Zero Crsis Finale sezonu şimdiden Fortnite oyuncuları tarafından büyük beğeni almışa benziyor. Ajan Jones'un tek görevlik serüvenini konu alan bölümün ilk tanıtımı YouTube'da şimdiden 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi. Ancak 3 dakikalık videoda ne yazık ki bu sezon oyuna dahil olacak karakterler gösterilmedi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Neymar'ın Fortnite'a geleceği haberi herkesi heyecanlandırmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Türkan Şoray Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fortnite 6. sezon fragmanı yayınlandı! Marvel filmlerinin yönetmeliğini yapan Russo kardeşler Fortnite için çalıştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:06:17. #1.14#
title