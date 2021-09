Forspoken Hikaye Fragmanı ile Oyuncu Karşısına Çıktı

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınladığı iki fragmanla da dikkatleri üzerine çeken yeni açık dünya, fantezi oyunu Forspoken hikaye fragmanı ile karşımızda . 9 Eylül'deki Playstation Showcase'de yayımlanan fragman oyun hakkında bize oldukça önemli bilgiler sunuyor.

Forspoken hakkında bildiklerimiz

Her ne kadar dolgun bir fragman olsa da oyun hakkında hala gizemli olan pek çok nokta bulunmakta. Şimdilik elimizdekilerle yetinelim: Forspoken, Atiha adlı bir ülkede, fantastik bir evrende geçmekte. Ana karakterimiz Frey Holland ise henüz erken yaşlarında ve deli dolu bir hanımefendi. New York'ta depresif bir şekilde yaşamına devam ederken aniden kendini Athia'da buluyor ve maceramız da bu noktada başlıyor. Kararlı, gözü kara bir kişiliği olan karakterimize Ella Balinska ses verecek.

Athia ülkesinde kendimizi savunmak, acımasız düşmanlarımızı alt etmek için kullanacağımız ana silahımız ise büyüler. Fragmandan da anlaşılacağı üzere oyunun combat sistemi genel olarak büyüler üzerine kurulu. Combat sistemi demişken oynanışın öteki detaylarına da değinmekte fayda var. Oyunda en çok dikkat çeken hususlardan biri tırmanma mekanikleri. Büyülerimizin de büyük yardımıyla çatıdan çatıya, daldan dala gezebileceğiz.

Görselliği ile de çokça konuşulan Square Enix yapımı Forspoken'in hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hikaye fragmanı ile beklentileri yükselten Square Enix imzali açık dünya, fantezi oyunu Forspoken; 2022 yılında PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

