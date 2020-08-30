Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula 1 sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula 1 sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu?

Sezonun 7. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı. Belçika Grand Prix'sini hangi pilot kazandı? Formula 1 yarışını kim kazandı?

Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula 1 sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu?
30.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:33

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen gerçekleşen yarış nefes kesti. Kıyasına rekabet yaşanan yarışta kazanan kim oldu?

FORMULA 1 YARIŞI NEREDE YAPILDI?

Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Kanada'nın Montreal kentindeki 4.361 metrelik Gilles Vlleneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu?

FORMULA 1 YARIŞINI KİM KAZANDI?

Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sona önde götüren Sebastien Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Alman pilot, bu sezonki 3'üncü, kariyerinde ise 50'nci yarışını kazandı. Ferrari takımı da 2004 yılından sonra ilk kez Kanada Grand Prix'sinden zaferle ayrılmış oldu.

Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu?

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 110

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

4. Alexander Albon (Tayland): 48

5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45

Lewis Hamilton 89. galibiyetini aldı... Michael Schumacher'in rekoruna ise sadece 2 yarış kaldı.

İlgili Haberler

Formula 1 Türkiye'ye döndü mü? Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 nedir? Formula 1 takvimi 2020!
Formula 1 Türkiye'ye döndü mü? Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 nedir? Formula 1 takvimi 2020!
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur? Formula 1 seyirci
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur? Formula 1 seyirci
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Güncel
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Magazin
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Müstehcen mesajları ifşa olunca Aslı Enver'den ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Müstehcen mesajları ifşa olunca Aslı Enver'den ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı
Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı: Bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek
Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı: Bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Berat Albayrak Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Pınar Tartan Ferhan Şensoy
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Şenol Güneş Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula 1 sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 19:33:42. #1.14#
title