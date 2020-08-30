Formula 1 yarışını kim kazandı? Formula 1 sezonun 7. yarışı sonucu ne oldu? Formula 1 yarışları nerede oldu? Sezonun 7. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı. Belçika Grand Prix'sini hangi pilot kazandı? Formula 1 yarışını kim kazandı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen gerçekleşen yarış nefes kesti. Kıyasına rekabet yaşanan yarışta kazanan kim oldu? FORMULA 1 YARIŞI NEREDE YAPILDI? Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Kanada'nın Montreal kentindeki 4.361 metrelik Gilles Vlleneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı. FORMULA 1 YARIŞINI KİM KAZANDI? Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sona önde götüren Sebastien Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Alman pilot, bu sezonki 3'üncü, kariyerinde ise 50'nci yarışını kazandı. Ferrari takımı da 2004 yılından sonra ilk kez Kanada Grand Prix'sinden zaferle ayrılmış oldu. PİLOTLAR KLASMANI 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan 2. Max Verstappen (Hollanda): 110 3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107 4. Alexander Albon (Tayland): 48 5. Charles Leclerc (Monaco): 45 Lando Norris (Büyük Britanya): 45 Lewis Hamilton 89. galibiyetini aldı... Michael Schumacher'in rekoruna ise sadece 2 yarış kaldı.