Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda tanıtıldı

15.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:12

Formula 1'de 2006 yılından bu yana yarışan Toro Rosso takımının yeni adı Scuderia AlphaTauri Honda oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda, Salzburg'da bulunan ünlü havacılık müzesi Hangar-7'de tanıtıldı. Eski Red Bull Racing pilotlarından David Coulthard'ın sunuculuğunu yaptığı lansmanda Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat yeni aracıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen pilot Gasly, Scuderia AlphaTauri'nin harika bir proje ve yeni macera olduğunu belirterek, "Toro Rosso hikayesinin sonuna geldik. Bana ilk kez Formula 1'in kapılarını açan takımdı ve bu sebeple de çok duygusal bir an benim için. Ama şimdi Scuderia AlphaTauri ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bence çok keyifli bir macera başlıyor. Bunun için çok heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yeni markamızı bir üst seviyeye taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Scuderia AlphaTauri Honda takımının diğer pilotu Kvyat ise geçen sene takım olarak çok mücadeleci bir performans ortaya koyduklarını aktararak, "Bu sene de benzer bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Şu an çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve oldukça iyi ve başarılı yarışlara imza atacağız. Çok daha fazla podyum için mücadele edeceğiz. Her şeyin çok iyi olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Scuderia AlphaTauri Honda Takım Sorumlusu Franz Tost tanıtımın çok keyifli olduğunu anlatarak, "Gördüğüm en heyecan verici Formula 1 tanıtımını gerçekleştirdik. Takımımız Scuderia AlphaTauri'nin tüm parçaları, Hangar-7'deki bu tanıtıma katıldı. Takım olarak burada bizimle yeni başlangıcımız olan AlphaTauri'yi kutlamaya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz. Güzel bir sezonun bizi beklediğini biliyorum." dedi.

Etkinlikte ayrıca Scuderia AlphaTauri Honda takımının 2020-2021 sezonunda kullanacağı AlphaTauri takım kıyafetleri de tanıtıldı. Avusturya'daki tanıtımla eş zamanlı olarak İtalya'nın Milano şehrindeki Duomo Meydanı'nda da Scuderia AlphaTauri Honda'nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni araç AT01 sergilendi.

Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda'nın tanıtım etkinliğinde takıma ismini veren Red Bull'un premium moda markası AlphaTauri'nin 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu da özel bir defileyle modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA