Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Burçak Türkeri atandı
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Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Burçak Türkeri atandı

Ford Otosan’da Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri atandı.

Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Burçak Türkeri atandı
18.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:15

Ford Otosan'da Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri atandı.

Türkeri, Ford Otosan'ın kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, iç iletişim, etkinlik ve sponsorluk süreçlerinden sorumlu olacak. 

Türkeri, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevi Gonca Sofuoğlu Temiz'den devralırken, Temiz ise Ford Otosan'da yeni kurulan Müşteri Deneyimi Müdürlüğü görevini yürütecek.

Burçak Türkeri kimdir?

15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip bulunan Türkeri, kariyerine Zarakol Halkla İlişkiler'de başladı. Ardından gayrimenkul ve hızlı tüketim malları sektörlerinde iletişim alanında farklı roller üstlendi. Türkeri, Ford Otosan'a katılmadan önce, 11 yıl çalıştığı Coca-Cola İçecek'te en son 10 ülkeden sorumlu olduğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü görevini yürütüyordu.

Türkeri, Koç Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Avrupa Çalışmaları yüksek lisans derecelerine sahip.

Kaynak: Carmedya.com

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