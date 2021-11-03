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Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

NEVŞEHİR Derinkuyu ilçesinde Safiye Demirkesen (62), metal ve kumaş parçalarıyla yaptığı folklorik bebeklerle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Derinkuyu ilçesinde Safiye Demirkesen (62), metal ve kumaş parçalarıyla yaptığı folklorik bebeklerle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Safiye Demirkesen, 17 yaşında aile büyüklerinden bez bebek yapmayı öğrendi. Dünyanın en önemli yer altı şehir yerleşimlerinden biri olarak bilinen Derinkuyu yer altı şehri girişinde yerli ve yabancı turistlere bez folklorik bebek satışı yaparak aile bütçesine 45 yıldır katkı sağladığını söyleyen Demirkesen, "Bez bebekler metal parçaları, pamuk, kumaş, patiska, pazen ve tülbent gibi parçalarından yararlanarak yapılıyor. Geçmişte Derinkuyu yöresinde yaşayan kadınların ve genç kızların günlük giyim eşyalarını folklorik bebek marifetiyle yerli ve yabancı turistlere tanıtmaya çalışıyorum. Günde 10'e yakın folklorik bebek yapıyorum. Bunları da Derinkuyu yer altı şehrini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere satıyorum. Bez bebekler büyüklüklerine göre 5-35 TL arasında satılıyor" dedi.


Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Folklorik bez bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

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