Fode Koita kimdir? Fode Koita kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi. Sloganlar eşliğinde karşılanan Gineli futbolcu için bordo-mavili kulüp yarın imza töreni düzenleyecek. Fode Koita kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?