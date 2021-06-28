Fode Koita kimdir? Fode Koita kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi. Sloganlar eşliğinde karşılanan Gineli futbolcu için bordo-mavili kulüp yarın imza töreni düzenleyecek. Fode Koita kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Fode Koita kimdir?
FODE KOİTA KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Ekim 1990
Kaç yaşında: 30yaşında
Nereli: Paris
Boy: 1,86 m
Bengali-Fodé Koita (21 Ekim 1990), Gineli futbolcudur. Forvet bölgesinde görev yapmaktadır. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da oynamaktadır.
Montpellier HSC
Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.
RC Lens
30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi.
Le Havre
31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu.
SM Caen
31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı.
Blackburn Rovers FC
21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa SK
28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.
21 Eylül 2020'de kadro dışı bırakıldı.