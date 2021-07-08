Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Çalıştayı düzenlendi
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Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Çalıştayı düzenlendi

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Çalıştayı düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Değerlendirme-Durum Teşhis Çalıştayı, 8-9 Temmuz tarihlerinde Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisinde gerçekleştiriliyor.

Foça ÖÇK Bölge Yönetim Planının detaylandırılması bakımından önem taşıyan çalıştayın sonuçları, 1 Eylül tarihinde açıklanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştay programının başlangıcında, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açılış konuşmalarını yaptı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Deniz habitatımızın korunması, ilçemizdeki balıkçılık faaliyetlerinin ve denizciliğin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak için biz Foça Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çalıştayımız için emek veren Akdeniz Koruma Derneğine, resmi kurumlarımıza, derneklerimize ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

Akdeniz Koruma Derneği'nden Güner Ergün-Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı'nın Detaylandırılması (2021-2026) Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Gökhan Kaboğlu-Foça ÖÇK Bölgesi'nde Önemli Denizel Habitatların Haritalandırılması ve Balıkçılık Faaliyetlerine Karşı Kırılganlıkların Değerlendirilmesi Projesi, WWF Türkiye'den Timuçin Dinçer-Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi, Akdeniz Koruma Derneği'nden Dr. Sinem Oğuz Kaboğlu- Foça ÖÇK Bölgesi Alan Kullanımları ve Akdeniz Koruma Derneği'nden Esra Başak-Foça ÖÇK Bölgesi Yönetim Planını Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi isimli sunumlarını yaptı. Sunumların ardından tekne ile Arazi Teknik Gezisi gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde, Foça ÖÇK Bölgesi kaynak değerlerinin tanımlanması ve kaynak değerler üzerindeki tehditlerin değerlendirilmesi konularındaki grup çalışmalarının ardından değerlendirme ve Foça ÖÇK bölgesi vizyon belirlenmesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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