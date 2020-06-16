Foça'nın önemli altyapı sorunu çözüme kavuşuyor
Foça Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kanalizasyon altyapı sıkıntısını gidermek için çalışma başlattı.
16.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:27
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''İstiyoruz ve birlikte başaracağız. Yıllardır yapılamayacağı iddia edilen Fevzipaşa Mahallemizin kanalizasyon çalışmaları, ilgili tüm kurumların ortaklığında bugün başladı. Altyapı sistemimizin dayanıklı ve sorunsuz olması için her ayrıntıyı gözeterek çalışıyoruz. İşimiz çok. Foça halkını en temel yaşam standartlarından artık mahrum bırakmayacağız.''dedi.
Kaynak: Bültenler