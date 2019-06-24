Foça'nın milli sporcusu Veli Ortak, Finlandiya yolcusu…
2019 Avrupa Gençlik Oyunlarının Paralimpik Kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Foça Belediyesi Engelli Boccia Sporcusu Veli Ortak, Finlandiya'ya ulaşmak üzere yola çıktı.
Milli Sporcumuz Veli Ortak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer ve Türkiye Paralimpik Boccia Milli Takımı arkadaşları ve aileleriyle birlikte, 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunlarına katılacak.
Türkiye Milli Takımına Avrupa Gençlik Oyunları için bol şans dileyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; 'Milli Sporcumuz Veli Ortak'ın yeni başarılar kazanacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuz Veli Ortak ve Antrenörümüz Şebnem Sezer'e bizlere bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz''dedi.
Avrupa Gençlik Oyunlarına 9 sporcu ile katılıyoruz
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Türkiye'yi yüzme ve boccia branşlarında, üçü kadın, altısı erkek 9 sporcunun temsil edeceği bildirildi.
Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Merkezi'nde yapılacak oyunlarda 13-23 yaş arasındaki genç sporcular mücadele edecek. Sporcular atletizm, yüzme, judo, boccia, golbol, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve showdown branşlarında 8 farklı disiplinde madalya arayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün başkanlığını yaptığı kafilede, şu sporcular yer alıyor: Boccia: Ömer Şan, Veli Ortak, Mehmet Emir Ateş ve Mahmut Çoban-Yüzme: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Uğur Şenel, Koral Berkin Kutlu