FOÇA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI - 9 Eylül 2021

FOÇA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARIFoça Belediyesi tarafından, 11 Eylül Foça'nın Kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla; Yeni Foça ve Foça'da iki günü kapsayan kutlama etkinlikleri düzenlendi.