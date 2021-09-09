FOÇA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI - 9 Eylül 2021
FOÇA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARIFoça Belediyesi tarafından, 11 Eylül Foça'nın Kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla; Yeni Foça ve Foça'da iki günü kapsayan kutlama etkinlikleri düzenlendi.
FOÇA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI
Foça Belediyesi tarafından, 11 Eylül Foça'nın Kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla; Yeni Foça ve Foça'da iki günü kapsayan kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Aziz Nesin Kabare, Yeni Foça'da sahnelenecek
Yeni Foça'da 10 Eylül Cuma günü saat 20. 30'da başlayacak Fener Alayının ardından Levent Üzümcü Tiyatrosu-İzmir Halk Tiyatrosunun 'Aziz Nesin Kabare' isimli oyunu sahnelenecek. Aynı gün saat 16. 00'da Yeni Foça Belediye Meydanında vatandaşlara balık ekmek ikram edilecek.
Yeni Türkü, Foça'da müzikseverlerle buluşacak
Foça'da 11 Eylül Cumartesi günü saat: 20. 00'de başlayacak Fener Alayının ardından 'Yeni Türkü' grubu, 11 Eylül Nihat Hüsenay Futbol Sahasında sahne alacak. Yine aynı günde; saat 12. 00'de Gerenköy Meydanı, saat: 14. 00'de Bağarası 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ve saat 16. 00'da Foça Demokrasi Meydanında vatandaşlara balık ekmek ikram edilecek.
Foça'nın Kurtuluşunun 99. Yıldönümü Kutlama Programı;
10 Eylül Cuma
Balık Ekmek İkramı - saat: 16. 00 - Yeni Foça Belediye Meydanı
Fener Alayı - saat: 20. 30 - Başlama yeri; Yeni Foça Balıkçı Barınağı
Aziz Nesin Kabare Tiyatro Oyunu - saat: 21. 00 - Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisi
11 Eylül Cumartesi
Balık Ekmek İkramı - saat: 12. 00 - Gerenköy Meydan
Balık Ekmek İkramı - saat: 14. 00 - Bağarası 75. Yıl Cumhuriyet Parkı
Balık Ekmek İkramı - saat: 16. 00 - Foça Demokrasi Meydanı
Fener Alayı - saat: 20. 00 - Başlama yeri; Kavala Kafe önü
Yeni Türkü Konseri - saat 21. 00 - Foça 11 Eylül Nihat Hüsenay Futbol Sahası
Kaynak: Habermetre