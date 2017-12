Foça Hayvanlara Yardım Derneği, Yeni Yıl Kermesi Düzenledi…

HAYVANSEVERLER, YENİ YIL KERMESİ DÜZENLEDİ

Foça Hayvanlara Yardım Derneği (Foça HAYAD) tarafından düzenlenen kermese; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Belediye Meclis Üyesi Ali Aktaş, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve CHP Foça İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Hikmet'de destek verdi.

Foça Belediye Başkanı Demirağ, Foça HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu'na ve üyelerine kolaylıklar ve hayırlı işler diledi. Başkan Demirağ, "Foça'da her zaman can dostlara can veren Foça HAYAD'a çok teşekkür ediyorum. Tüm hayvansever dostlarımızı, kermese katılıp katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Ev yapımı yiyeceklerin, tekstil ürünlerinin, takıların ve el emeği ürünlerin satışının yapıldığı Yeni Yıl Kermesi; 23-24 Aralık 2017 Cumartesi ve Pazar günü, 11.00-17.00 saatleri arasında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açık olacak.