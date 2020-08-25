Foça'daki teknenin batması sonucu kaybolan çocuğun cesedi bulundu (1)
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Foça'daki teknenin batması sonucu kaybolan çocuğun cesedi bulundu (1)

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

25.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:38

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Deniz Polisi, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Aramalarda, Göksoy'un cesedi 35 metre derinlikte bulundu. Çocuğun cesedi kıyıya çıkarıldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, tekne faciasında kaybolan ve ekipler tarafından aranan Göksoy'un naaşına ulaşıldığını belirtti.

Çetin, "Ekipler kaza gününden itibaren arama çalışmalarına aralıksız devam ediyordu. Göksoy'un cesedi olayın yaşandığı yerin yakın bir bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların yaptıkları çalışmalar sonucunda bulundu. Su üzerine çıkarıldı ve kıyıya getirildi." dedi.

Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.

Foça'daki teknenin batması sonucu kaybolan çocuğun cesedi bulundu (1)

Kaynak: AA

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