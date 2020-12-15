Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
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Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı

15.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:39
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı

İZMİR'in Foça ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle liman içinde bulunan 5 tekne battı.

İZMİR'in Foça ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle liman içinde bulunan 5 tekne battı. Halatı kopan bazı tekneler ise Foçalı balıkçılar ve sahiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı. Bağlı oldukları tonozlardan halatları kopan bazı tekneler ise Foçalı balıkçıların yardımı ve sahiplerinin çabalarıyla sahile vurmadan kurtarıldı.Bölgede fırtına olduğunu öğrendikten sonra Karşıyaka ilçesinden teknesini kontrole geldiğini belirten Murat Yalçın Gediz, 1 saat daha geç kalsa belki de teknenin batmış olacağını söyledi. Gediz, "Geldiğimde teknenin tamamen suyla dolması için bir karışlık yer vardı. Belli biraz daha yağmur yağsa, fırtına sürse tekne batacaktı. Suyu tahliye edip, içindeki malzemeleri boşalttım. Temizliğini yapıp güvenli bir yere çekmeye çalışıyorum. Akşamki fırtınadan batan birçok tekne var. Uzakta olanlar gelemeyenler için böyle bir durum büyük sıkıntı" dedi.


Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı
Foça'da fırtına nedeniyle tekneler battı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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