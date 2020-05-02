Florida sahillerinin Covid-19 salgınında yeniden halka açılmasına 'Azrail kostümlü' protesto
02.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:50
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan bir avukat, salgına rağmen sahillerin halka açılmasını protesto etmek için "Azrail kostümü" ile eylem yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan bir avukat, salgına rağmen sahillerin halka açılmasını protesto etmek için "Azrail kostümü" ile eylem yaptı.
Florida sahilleri, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre halka kapalı tutulmuştu. Ancak daha sonra yeniden açılan sahillere halk, her gün akın ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com