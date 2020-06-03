Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
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Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı

Son dakika: Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz. ABD kendini yenilgiye uğramıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
03.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:22

Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz. ABD kendisini yenilgiye uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen Papa, ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını söyledi.

"KİMSE IRKÇILIĞA GÖZ YUMMAMALI"

Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz. ABD kendini yenilgiye uğramıştır. Kimse ırkçılığa göz yummalı" dendi.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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