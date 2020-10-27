AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki
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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki

27.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:07

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, yayınladıkları ortak bildiriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bildiriye HDP'nin imza atmaması ise dikkat çekti.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yayınladıkları ortak bildiriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

4 partinin başkanvekillerinin ortak bildirisinde, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.

"HER İNANÇTAN İNSANI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK BİR ÇATIŞMAYI TETİKLEMEKTEDİR"

Ne yazık ki son dönemde bu türden hastalıklı bir söylem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir. Son günlerde Fransa'da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır. Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır.

"MACRON'UN İSLAM'A YÖNELİK SÖZLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel'in ve teşhir ediyor; Dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiriye HDP'nin imza atmaması ise dikkat çekti.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (10)
KURDİ ZAZAKİ: bir HDPli olarak gurur duydum
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UYANMIŞ TÜRK: HABERE ŞAŞIRAN HABERCİYE, BENDE ÇOK ŞAŞIRDIM. ONLAR GAVUR KARDEŞİM. . . AYILDIN MI?
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VATANDAŞ: hdp efendilerine ihanet etmeye cesaret edebilir mi ? ekmeğini, suyunu, maaşını, makam aracını aldığı T. C. devletine ihanet ederde, efendilerine ihanet edemez. bunlarla ittifak kuran makam, koltuk elde edenler bunu bilsinler, görsünler. . .
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